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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر: إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني لمواجهة الكوارث

مصادر: إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني لمواجهة الكوارث
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر أن مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، يعتزم إنشاء موقع احتياطي لبنك البيانات الوطني، بهدف توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

ووفقًا لـ“الوطن“، فيهدف المشروع إلى توفير استراتيجية متكاملة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لبنك البيانات الوطني من خلال توفير حلول لاسترداد الأصول القيمة عند حدوث توقف غير متوقع. تتضمن هذه الأصول البيانات الكبيرة المخزنة في بحيرة البيانات والبرمجيات والأجهزة المطلوبة لضمان استمرارية الخدمة.

يعد بنك البيانات الوطني مبادرة وطنية للتحول الاستراتيجي تم تطويره لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولدعم التحول الرقمي، وهو بنك للبيانات الوطنية وقاعدة شاملة لأحدث التطبيقات والتقنيات والأدوات والذي يهدف إلى جمع وتخزين وتحليل البيانات، ومن المخطط له أن تكون منصة دعم موحدة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.

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