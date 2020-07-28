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«النيابة» توضح عقوبات إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج

«النيابة» توضح عقوبات إصدار وبيع سندات الهدي والأضاحي والفدي الخاصة بالحجاج
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تواصل – فريق التحرير:

شدّدت النيابة العامة على حظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضحت «النيابة» أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 البند (أولاً/8)، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وبيّنت «النيابة» أن العقوبات كالتالي: عقوبات مرسلة، إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.

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