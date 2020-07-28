توقعات طقس الأربعاء.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس يوم غد الأربعاء، وتوقعت الأرصاد -بمشيئة الله – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، وعسير وجازان والباحة ومكة والمدينة وتبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما لم يستبعد تقرير الأرصاد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدينتي حفر الباطن و رفحاء قد تسجلان أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 49 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 19 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.