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ضمن الإجراءات الاحترازية.. «شؤون الحرمين» تُجهز سجادة خاصة مُعقمة لكل حاج

ضمن الإجراءات الاحترازية.. «شؤون الحرمين» تُجهز سجادة خاصة مُعقمة لكل حاج
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تواصل – فريق التحرير:

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سجادة صلاة لكل حاج، وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الثامن، وتأتي السجادات في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

يأتي ذلك انطلاقا من مسؤولية المملكة تجاه خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن.

على صعيد متصل، استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الحجاج بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما عملت الرئاسة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

 

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