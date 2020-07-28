مصادر: «الحوثي» يفرض رسوم على أضاحي العيد لصالح مليشياته الانقلابية

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيات الحوثي الإرهابية تفرض رسوماً على الأضاحي لصالح ما يسمى الجمرك لدعم المجهود الحربي.

ووفقاً لـ”الوطن” أوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي استحدثت قرارات جديدة لم تعرف بها الأقوام السابقة، حيث ينص القرار الجديد على أن كل من يملك قطيعا من الغنم، يفرض عليه إخراج أضحيتين في كل عشرين رأسا لبيت مال ما سموه “المجاهدين في الجبهات”.

وأشارت المصادر إلى أن بائعي المواشي في الأسواق وضع لهم خياران، إما دفع مقابل مادي لبيعهم، أو تقديم أضحية رأس عن كل يوم من الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة لاستمرار تجارتهم.

وأكدت المصادر أن العبث الحوثي منع وحرم كثيرا من الأسر في مواقع سيطرة الحوثيين من ذبح الأضاحي، وذلك عن طريق رفع الأسعار إلى مبالغ كبيرة لا يمتلكها الكثير من المواطنين.

ولفتت المصادر إلى فرض جباية على كل أضحية بأسعار تصل إلى نصف قيمة الأضحية، والتدخل في أملاك مربي المواشي وفرض مبالغ مالية عليهم دون وجه حق، وقطع الطرق بين المدن والمدن المجاورة والأسواق ووضع إتاوات جمركية تزيد حسب توجيهات الحوثيين.