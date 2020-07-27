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شاهد.. السيول تجرف طفلاً في أحد أحياء «الطائف»

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انجراف طفل في السيول التي شهدتها محافظة الطائف.

ووثق المقطع اندفاع مياه السيول التي جرفت الطفل بعيداً، حيث أوقعته أرضاً عدة مرات، ليتمكن بعدها من التشبث بمركبة متوقفة على جانب الطريق، بعد نصيحة أحد الأشخاص الذي هب لمساعدة الطفل قليل الحيلة.

يذكر أن محافظة الطائف والمناطق المجاورة لها شهدت حالة مطرية تسببت في جريان السيول وتجمع المياه داخل الأحياء، كما سالت عدد من الوديان والشعاب في المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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