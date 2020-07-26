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تطبيق جديد ينبهك عند التجسس على هاتفك

تطبيق جديد ينبهك عند التجسس على هاتفك
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تواصل – وكالات:

حذر خبراء التقنية من مشكلة تجسس بعض التطبيقات على بيانات المستخدم، وخلال السنوات الماضية، تم اكتشاف عدد من تطبيقات أندرويد تقوم بالتجسس على الميكروفون والكاميرا دون علم المستخدم، وفي عام 2018 أشار تقرير إلى أن نحو 250 تطبيق على الأقل تقوم بذلك.

واتخذت جوجل خطوات للتخفيف من مخاوف الخصوصية لدى المستخدمين، مثل تطبيق أذونات وميزات أفضل داخل نظام التشغيل، للتضييق على الاستخدام الخفي للميكروفون أو الكاميرا.

ويمكن تحقيق المزيد من الأمن، من خلال تنزيل تطبيقAccess Dotsالذي يخبرك عن التطبيقات التي تتجسس عليك، وهو مصمم للمستخدمين الذين يشعرون بالقلق حيال ما قد تفعله تطبيقات الجهات الخارجية التي قاموا بتثبيتها على أجهزة أندرويد الخاصة بهم دون أن يشعروا.

ويستخدم التطبيق نظام إعلام بسيط ليخبر المستخدم عن حالات التجسس، حيث تظهر نقطة خضراء على الشاشة عندما يقوم أحد التطبيقات بالوصول إلى الكاميرا، في حين تظهر نقطة برتقالية عندما يكون المايكروفون في وضعية التشغيل.

 

 

 

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