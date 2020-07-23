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توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد فتسجل عرعر وحفر الباطن ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، بينما تشكل أبها 21 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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