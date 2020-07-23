«النقل الخارجي والداخلي» يُمهِّد لعودة المدارس.. و6 آليات لسد العجز بالمواد الدراسية

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أعلنت وزارة التعليم عدد من الإجراءات لتبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي وتنفيذ حركة النقل الداخلي، وذلك في إشارة إلى بدء العام الدراسي الجديد والاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي للعام الدراسي المقبل 1442هـ.

وبحسب “مكة”، فإن الإجراءات شملت الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي، وآلية سد العجز في المواد الدراسية، وأولوية المفاضلة على المراحل الدراسية.

وجاء جدول متابعة أعمال حركة النقل كالآتي، حيث بدأ يوم 29 ذي القعدة اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وبدءًا من يوم “1 إلى 5” ذو الحجة يتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيا، و من 20 إلى 25 ذو الحجة إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام.

بينما يوم 29 ذي الحجة سيتم بدء الاعتراض إلكترونيا على نتيجة حركة النقل الداخلي.و في 1 محرم سيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي، و يوم 4 محرم يتم إخلاء الطرف والمباشرة.

6 آليات لسد العجز في المواد الدراسية

كما ستعتمد وزارة التعليم 6 آليات لسد العجز في المواد الدراسية، وهي: دمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في جميع المراحل لسد احتياج التربية الاجتماعية والوطنية في الابتدائية والمتوسطة، والدراسات الاجتماعية والوطنية في الثانوية.

كما سيتم دمج تخصص القراءات مع التربية الإسلامية بحيث يكونان تخصصا واحدا، ومفاضلة معلمي القراءات على تخصص التربية الإسلامية والعكس، وأيضًا دمج تخصص علم النفس مع علم الاجتماع بحيث يكونان تخصصا واحدا، ومفاضلة معلمي علم النفس مع معلمي علم الاجتماع.

وستقوم الوزارة بسد العجز في مادة علم الأرض من تخصص الأحياء وتسديد العجز في مادة علم البيئة من تخصص الأحياء ثم تخصص علم الأرض، وسد العجز في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات بتكليف أمين مصادر التعلم، وفي حالة عدم وجوده يسد الاحتياج من تخصص اللغة العربية، وأخيرًا سد احتياج تخصص التربية الأسرية والتربية الفنية (بنات) من أحدهما عند وجود وفر في التخصص الآخر.