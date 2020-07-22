«المرور» يحذر السائقين من عدم استخدام الأنوار ليلاً.. مخالفة غرامتها 2000 ريال

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الإدارة العامة للمرور السائقين من عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، موضحةً أن ذلك يعيق رؤية المركبات الأخرى لهم، ما يشكّل خطراً على رواد الطريق.

وأكدت إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يُعد مخالفة مرورية تبلغ قيمتها المالية 1000-2000 ريال.