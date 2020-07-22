الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة» تحدد 4 خطوات لحساب ودفع ضريبة القمة المضافة لعقارات الأفراد

«الزكاة» تحدد 4 خطوات لحساب ودفع ضريبة القمة المضافة لعقارات الأفراد
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكّنك خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار”.

وأضافت هيئة الزكاة والدخل أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة.

– أدخل البيانات المطلوبة.

– حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها).

– دفع الضريبة عبر “سداد”.

 

Image

مواد ذات صلة

هل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة معفاة من الضرائب؟.. «الزكاة والدخل» ترد

هل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة معفاة من الضرائب؟.. «الزكاة والدخل» ترد

بُشرى من وزير الإسكان بشأن إعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة

بُشرى من وزير الإسكان بشأن إعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

«الزكاة والدخل» تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>