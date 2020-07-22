«الزكاة» تحدد 4 خطوات لحساب ودفع ضريبة القمة المضافة لعقارات الأفراد

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكّنك خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار”.

وأضافت هيئة الزكاة والدخل أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة.

– أدخل البيانات المطلوبة.

– حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها).

– دفع الضريبة عبر “سداد”.