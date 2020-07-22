طريقة معرفة المعلومات التي تجمعها «جوجل» عنك.. وخطوات حذفها

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تجمع جوجل كمية هائلة من البيانات الشخصية عن مستخدميها، حيث تسجل الشركة كل عملية بحث يتم إجراؤها وكل فيديو تتم مشاهدته على يوتيوب، وتسجل خرائط غوغل كل موقع تذهب إليه، والطريق الذي تستخدمه للوصول إلى هناك ومدة إقامتك، حتى إذا لم تفتح التطبيق مطلقاً.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمستخدم من خلالها حذف البيانات من جوجل بحسب ما نقل موقع “سي نت” الإلكتروني:

1. افتح نافذة متصفح وانتقل إلى صفحة حساب جوجل الخاص بك.

2. اكتب اسم مستخدم جوجل الخاص بك (مع أو بدون @ gmail.com).

3. من شريط القائمة، اختر المعلومات الشخصية وراجع المعلومات. يمكنك تغيير أو حذف الصورة والاسم وتاريخ الميلاد والجنس وكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني الأخرى ورقم الهاتف.

4. إذا كنت ترغب في معرفة ما هي معلوماتك المتاحة للجمهور، فقم بالتمرير إلى الأسفل وحدد Go to About me.

5. في هذه الصفحة، يتم تمييز كل سطر إما برمز الأشخاص (مرئي لأي شخص) أو رمز المكتب (مرئي فقط لمؤسستك) أو رمز القفل (مرئي لك فقط). حدد عنصراً لتجعل المعلومات عامة أو شبه عامة أو خاصة. لا توجد حاليًا طريقة لجعل حسابك خاصاً تماماً.

ألق نظرة على سجل جوجل لنشاطك على الإنترنت

إذا كنت ترغب في رؤية الرمز الأصلي للبيانات الموجودة على جوجل، فاتبع هذه الخطوات للعثور عليه أو مراجعته أو حذفه أو ضبطه على الحذف تلقائياً بعد فترة زمنية.

إذا كان هدفك هو ممارسة المزيد من التحكم في بياناتك ولكنك لا تزال ترغب في أن تقوم خدمات جوجل مثل البحث والخرائط بتخصيص نتائجك، فإننا نوصي بتعيين بياناتك على الحذف التلقائي بعد ثلاثة أشهر. بخلاف ذلك، لا تتردد في حذف جميع بياناتك وضبط غوغل على إيقاف تتبعك.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك واختر البيانات والتخصيص من شريط التنقل.

2. لمشاهدة قائمة بجميع الأنشطة التي سجلتها غوغل، مرر إلى عناصر التحكم في النشاط وحدد نشاط الويب والتطبيقات. هذا هو المكان الذي يتم فيه تسجيل جميع عمليات بحث غوغل وسجل مشاهدة يوتيوب وأوامر مساعد غوغل والتفاعلات الأخرى مع تطبيقات وخدمات جوجل.

3. لإيقاف تشغيله تماماً، حرك المفتاح إلى وضع الإيقاف. ولكن احذر، من المحتمل أن يؤدي تغيير هذا الإعداد إلى جعل أي من أجهزة مساعد غوغل التي تستخدمها، غير قابلة للاستخدام تقريباً.

4. إذا كنت تريد أن تتوقف غوغل عن تتبع سجل متصفح كروم والنشاط فقط من المواقع التي تسجل الدخول إليها باستخدام حسابك في غوغل، فقم بإلغاء تحديد المربع الأول. إذا كنت لا تريد أن تحتفظ غوغل بالتسجيلات الصوتية لتفاعلاتك مع مساعد غوغل، فقم بإلغاء تحديد المربع الثاني.

5. لتعيين غوغل على حذف هذا النوع من البيانات تلقائياً إلى الأبد أو كل ثلاثة أشهر أو 18 شهراً، حدد الحذف التلقائي واختر الإطار الزمني الذي تريده. ستحذف غوغل على الفور أي بيانات حالية أقدم من الإطار الزمني الذي تحدده. على سبيل المثال، إذا اخترت ثلاثة أشهر، فسيتم حذف أي معلومات أقدم من ثلاثة أشهر على الفور.

6. بمجرد اختيار إعداد الحذف التلقائي، ستظهر نافذة منبثقة وتطلب منك التأكيد. حدد حذف أو تأكيد.

7. بعد ذلك، انقر فوق إدارة النشاط. تعرض هذه الصفحة جميع المعلومات التي جمعتها غوغل عنك من الأنشطة المذكورة في الخطوات السابقة، مرتبة حسب التاريخ ، وصولاً إلى يوم إنشاء حسابك أو آخر مرة قمت فيها بتطهير هذه القائمة.

8. لحذف أيام معينة، حدد أيقونة سلة المهملات على يمين اليوم ثم اختر Got it. للحصول على تفاصيل أكثر تحديداً أو لحذف عناصر فردية، حدد رمز النقاط الثلاث بجانب العنصر ثم اختر إما حذف أو تفاصيل.

9. إذا كنت تفضل حذف جزء أو كل السجل الخاص بك يدوياً، فحدد رمز النقاط الثلاث على يمين شريط البحث في أعلى الصفحة واختر حذف النشاط بحلول ذلك الحين، اختر إما الساعة الأخيرة، اليوم الأخير، كل الوقت أو النطاق المخصص.

10. للتأكد من أن الإعدادات الجديدة قد أصبحت فعالة، عد إلى إدارة النشاط (الخطوة 4) وتأكد من أن كل ما هو موجود يعود إلى فترة الثلاثة أو 18 شهراً التي حددتها في الخطوة 5 فقط.

إدارة البحث الخاص بك على يوتيوب وسجل المشاهدة

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك واختر البيانات والتخصيص من شريط التنقل.

2. لمشاهدة قائمة بجميع بياناتك على يوتيوب التي سجلتها جوجل، مرر إلى عناصر التحكم في النشاط وحدد سجل يوتيوب.

3. إذا كنت تريد أن تتوقف غوغل عن تتبع البحث في يوتيوب وسجل العرض بالكامل، فقم بإيقاف تشغيل التبديل في هذه الصفحة. لإيقاف جوجل من تتبع مقاطع الفيديو التي تشاهدها فقط أو عمليات البحث فقط، قم بإلغاء تحديد المربع المناسب.

4. لتعيين غوغل على حذف بياناتك على يوتيوب تلقائياً إما إلى الأبد أو كل ثلاثة أو 18 شهراً، حدد الحذف التلقائي واختر الإطار الزمني الذي تريده. ستحذف غوغل أي بيانات حالية أقدم من الإطار الزمني الذي تحدده. على سبيل المثال، إذا اخترت ثلاثة أشهر، فسيتم حذف أي معلومات أقدم من ثلاثة أشهر على الفور.

5. بمجرد اختيار إعداد الحذف التلقائي، ستظهر نافذة منبثقة وتطلب منك التأكيد. حدد حذف أو تأكيد.

6. بعد ذلك، انقر فوق إدارة النشاط. هذا هو المكان الذي يتم فيه سرد كل عملية بحث تجريها وكل مقطع فيديو تشاهده.

7. لحذف أيام محددة، حدد أيقونة سلة المهملات على يمين اليوم ثم اختر Got it. للحصول على تفاصيل أكثر تحديداً أو لحذف عناصر فردية، حدد رمز النقاط المكدسة الثلاث ثم اختر إما حذف أو تفاصيل.

8. إذا كنت تفضل حذف جزء أو كل السجل الخاص بك يدوياً، فحدد رمز النقاط الثلاث المكدسة على يمين شريط البحث في أعلى الصفحة واختر حذف النشاط بحلول ذلك الحين اختر إما الساعة الأخيرة، اليوم الأخير، كل الوقت أو النطاق المخصص.

9. للتأكد من اختفاء بياناتك على يوتيوب، ابدأ من جديد باستخدام عناصر التحكم في النشاط في الخطوة 2، ثم بعد إدارة النشاط في الخطوة

4. تأكد من أن كل ما هو موجود يعود إلى فترة الثلاثة أو 18 شهراً فقط الذي حددته في الخطوة 5.