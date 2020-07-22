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شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة البطاريات والقواطع النحاسية من أبراج الاتصالات

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة البطاريات والقواطع النحاسية من أبراج الاتصالات
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تواصل- واس:

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضلٍ الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (اثني عشر وافداً ، من الجنسيتين الباكستانية والهندية)، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم – والنسيم – والقيروان)، بلغت قيمتها (864,000) ريال.

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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