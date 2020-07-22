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«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإرفاق تابعين للأرملة

«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة لإرفاق تابعين للأرملة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح “حساب المواطن” المستندات اللازم إرفاقها للأرملة لإضافة التابعين لها للاستفادة من دعم البرنامج.

وأضاف “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

وأكد “حساب المواطن” أنه في حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن.

وفي الإنفوجرفيك التالي خطوات إرفاق مستند لحساب المواطن:

 

 

 

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