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إصابة 14 أمريكياً في تبادل لإطلاق النار خلال تشييع جنازة

إصابة 14 أمريكياً في تبادل لإطلاق النار خلال تشييع جنازة
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تواصل- وكالات:

أصيب 14 شخصا بجروح في تبادل لإطلاق النار، خلال جنازة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الحادثة جاءت في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات فيدرالية إلى مدن يديرها ديمقراطيون وتعاني ارتفاعا في معدلات الجريمة.

وقال إريك كارتر المسؤول في إدارة شرطة شيكاغو للصحفيين، إنه “مساء الثلاثاء بدأت سيارة بإطلاق النار على المشاركين في جنازة”، فما كان من هؤلاء إلا أن “ردوا بإطلاق النار باتجاه السيارة” التي ما لبثت أن تعرضت لحادث في حين نجح من فيها بالفرار.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للعلاج، من دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

ولفت المتحدث إلى أن الشرطة تستجوب شخصا له صلة بالحادث.

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