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جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تعلن نتائج القبول للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
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تواصل- واس:

أعلنت جامعة نجران، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442 / 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالباً وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً بنهاية دوام يوم غد، مشيراً إلى أن قبول المرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1441/12/21 هـ، فيما ستعلن النتائج في الـ 25 من الشهر ذاته.

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