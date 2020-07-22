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متحدث «النيابة» يكشف عن أبرز القضايا المرصودة خلال جائحة «كورونا»

متحدث «النيابة» يكشف عن أبرز القضايا المرصودة خلال جائحة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، أن النيابة باشرت وفقاً لاختصاصها النظامي عدداً من القضايا التي تنطوي على جرائم معلوماتية، تضمنت نشر الشائعات وبث الهلع خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن “النيابة” ماضية في التصدي لمثل هذه الشائعات بكل حزم، وفقاً لاختصاصاتها المنوطة بها نظاماً – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتابع “متحدث النيابة”، أن المجتمع في غاية الانضباطية من حيث اتخاذ التدابير والاحترازات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، المساعدة على عدم الانجرار إلى ممارسات تنطوي على مخالفات تستوجب العقوبة النظامية.

وشدد على أهمية الابتعاد عما يخالف الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة، وعلى رأسها الحذر من نشر الشائعات، والهلع، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء معلومات مجهولة المصدر هدفها زعزعة الثقة في الجهود المبذولة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية.

وأشار أن تحميل تطبيقي (تباعد)، و(توكلنا) دليل على عمق الوعي الصحي والنظامي بين أفراد المجتمع.

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