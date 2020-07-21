متى يُستحق «التعويض» عن السلع المغشوشة ومن يحدد قيمته؟

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أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، الحالات التي يستحق المواطن فيها التعويض المالي بعد شراء سلعة أو الحصول على خدمة.

وقال “الحسين” إن المواطن يستحق التعويض المالي حال حصوله على سلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يحق للمواطن المطالبة بتعويض مالي عن أي أضرار قد لحقت به.

وبيّن “الحسين” أن الحصول على التعويض المالي يتم عبر القضاء، حيث تنص المادة 12 على استحقاق كل مستهلك تضرر من منتج أو خدمة لتعويض، يتم الحصول عليه أمام القضاء، كما تؤكد المادة أن القاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.