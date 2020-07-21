وصفة تعايش لكبار السن مع كورونا.. 7 نصائح مهمة «الصحة»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصفة تعايش لكبار السن مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ووجهت الصحة مجموعة من النصائح لتعايش كبار السن مع كورونا على النحو التالي:

– التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية.

– إبعادهم عن التعرض المكثف لأخبار الجائحة.

– إبقاؤهم على تواصل مع الأبناء والأهل.

– الحفاظ على تناولهم للأدوية في مواعيدها والالتزام بالخطة العلاجية.

– الالتزام بمتابعتهم للمواعيد الطبية الضرورية.

– الحرص على أخذهم لقسط كاف من الراحة.

– إدخال السوائل والألياف في نظامهم الغذائي.