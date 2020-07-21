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بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوضح طرق التعافي ومدة الإصابة بـ«كورونا»

بالفيديو.. متحدث «الصحة» يوضح طرق التعافي ومدة الإصابة بـ«كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي: إن العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.

وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر مستجدات كورونا، أنه في حال كان المصاب بكورونا لديه أعراض شديدة مثل (ضيق التنفس الشديد- ارتفاع درجة الحرارة- سعال) فإنه لابد من طلب الرعاية الصحية والتدخل الطبي ويُنقل مباشرة للمستشفى، أما المصابين ذوي الأعراض الخفيفة يتم إرشاددهم للعزل المنزلي حتى اليوم العاشر ليتم التعافي.

وأضاف العبدالعالي، أنه في حال عدم مناسبة المنزل للعزل يتم توجيه المصاب للحجر الصحي، مؤكداً أنه يلزم أن يكون لدى المصاب تطبيق “تطمن” الذي سيساعده على احتساب العد التنازلي للوصول إلى التعافي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن تراجع الإصابات من ثمار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

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