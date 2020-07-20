الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«البرلمان المصري» يوافق على إرسال قوات قتالية خارج البلاد

«البرلمان المصري» يوافق على إرسال قوات قتالية خارج البلاد
0

تواصل – واس:

وافق مجلس النواب المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المصري التي عُقدت اليوم بمشاركة رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وأعضاء المجلس، وجرت الموافقة على تفويض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.

وشهدت الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد أمس، والتهديدات التي تتعرض لها مصر من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وأكد مجلس النواب المصري في بيان له اليوم على أن مصر على مر تاريخها داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة المصرية وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

مواد ذات صلة

انفجار هائل في خط مواد بترولية بمصر (فيديو)

انفجار هائل في خط مواد بترولية بمصر (فيديو)

المملكة تحتل المركز الأول عربياً و 29 عالميًا للدول الأكثر إسهاماً في الأبحاث العلمية

المملكة تحتل المركز الأول عربياً و 29 عالميًا للدول الأكثر إسهاماً في الأبحاث العلمية

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي

مصر تقرر تحصيل رسوم تأشيرة دخول من مواطني «مجلس التعاون الخليجي»

مصر تقرر تحصيل رسوم تأشيرة دخول من مواطني «مجلس التعاون الخليجي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة