«الصحة»: تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5524 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2429 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 5524 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة.

وأكدت الصحة أن نسبة المتعافين في المملكة تجاوزت 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة، حيت بلغ عدد المتعافين (203259) حالة ولله الحمد.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏