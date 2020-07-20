الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشورى» يطالب «هيئة المنافسة» بقياس أثر الاحتكار على الخيارات المتاحة للمستهلك

«الشورى» يطالب «هيئة المنافسة» بقياس أثر الاحتكار على الخيارات المتاحة للمستهلك
0

تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاهية الاقتصادية ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك.

وطالب مجلس الشورى “هيئة المنافسة” بالعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.

وقال “الشورى”: إن على “المنافسة” التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق وتحد من المنافسة العادلة.

كما دعا المجلس هيئة المنافسة بتسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المعلومات بكفاءة عالية ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.

مواد ذات صلة

عضو شورى لـ«الإِسكان»: أسعار الوحدات السكنية مرتفعة وأعلى من القدرة الشرائية للمواطنين

عضو شورى لـ«الإِسكان»: أسعار الوحدات السكنية مرتفعة وأعلى من القدرة الشرائية للمواطنين

«الشورى» يناقش خفض حد السحب اليومي عبر «الصرافات الآلية»

«الشورى» يناقش خفض حد السحب اليومي عبر «الصرافات الآلية»

«العمري» يعلق على قرار «الشورى» بتأجيل توصية إلغاء دفعة «قرض الإسكان»

«العمري» يعلق على قرار «الشورى» بتأجيل توصية إلغاء دفعة «قرض الإسكان»

«الشورى» يدعو لإدراج الوقاية من العنف الأسري ضمن «مناهج التعليم»

«الشورى» يدعو لإدراج الوقاية من العنف الأسري ضمن «مناهج التعليم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>