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مفاجأة سارة بشأن كورونا.. مواطنة عمرها 107 أعوام تهزم الفيروس في جدة

مفاجأة سارة بشأن كورونا.. مواطنة عمرها 107 أعوام تهزم الفيروس في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تعافت مواطنة معمرة تجاوز عمرها 107 أعوام، من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة علاج ورعاية طبية فائقة في مستشفى شرق جدة.

وكانت المسنة التي تبلغ من العمر 107 سنوات قد دخلت المستشفى، و هي تعاني من ضيق شديد في التنفس، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ وتمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة وتم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور، وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة، الدكتور خالد الغامدي، لـ”العربية” أن الحالة تعرضت لحدوث التهاب رئوي شديد، وأصيبت بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير، بعدها تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي، وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة، وحسب التوصيات العالمية.

وخلال أسبوع بدأت صحة المريضة بالتحسن وتمت إزالة جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد أسبوع، وتمت ملاحظتها في العناية المركزة وبعد تماثلها للشفاء، تم نقلها لقسم التنويم الباطني تحت رعاية الطاقم الطبي لإكمال فترة العلاج كاملة، استعداداً لخروجها من المستشفى وهي الآن بصحة ممتازة.

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