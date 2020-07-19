مفاجأة سارة بشأن كورونا.. مواطنة عمرها 107 أعوام تهزم الفيروس في جدة

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تعافت مواطنة معمرة تجاوز عمرها 107 أعوام، من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد رحلة علاج ورعاية طبية فائقة في مستشفى شرق جدة.

وكانت المسنة التي تبلغ من العمر 107 سنوات قد دخلت المستشفى، و هي تعاني من ضيق شديد في التنفس، ما استدعى نقلها إلى قسم الطوارئ وتمت معاينتها من قبل الفريق الطبي بقسم الباطنة وتم عمل مسحة طبية للمريضة على الفور، وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة، الدكتور خالد الغامدي، لـ”العربية” أن الحالة تعرضت لحدوث التهاب رئوي شديد، وأصيبت بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام من تنويمها بالمستشفى بواسطة فريق التخدير، بعدها تم نقلها للعناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي، وتم إعطاؤها العلاج اللازم حسب آخر التوصيات لبروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة، وحسب التوصيات العالمية.