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«التقاعد» توقع أكبر صفقة للتمويل العقاري في المملكة

«التقاعد» توقع أكبر صفقة للتمويل العقاري في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية لبيع جزء من محفظة التمويل العقاري في برنامج “مساكن” للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تزيد عن 3 مليارات ريال.

عن الاتفاقية:

– الصفقة الأكبر للتمويل العقاري والأولى من نوعها في المملكة.

– تؤكد الاتفاقية مدى قوة ومتانة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد،وجاذبيتها للشراء من قبل المستثمرين بأرباح مجزية للمؤسسة .

– تثبت الاتفاقية إلتزام المؤسسة بتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الإستراتيجية.

تعزيز القدرة التمويلية:

– ستزيد الاتفاقية من قدرة برنامج “مساكن” على تحقيق أهدافه ودعم السيولة في السوق.

– توفير المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين.

– تعد الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

 

 

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