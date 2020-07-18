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«العمري» يعلق على قرار «الشورى» بتأجيل توصية إلغاء دفعة «قرض الإسكان»

«العمري» يعلق على قرار «الشورى» بتأجيل توصية إلغاء دفعة «قرض الإسكان»
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تواصل – فريق التحرير:

علق الكاتب والإعلامي عبد الحميد العمري، على قرار مجلس الشورى بتأجيل توصية إلغاء دفعة البنوك المقدمة في قرض الإسكان المدعوم.

وقال العمري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن الدفع بهذه التوصية للتطبيق في ظل تأخر تنفيذ المراحل التنفيذية لرسوم الأراضي يعني: – ارتفاع أكبر لأسعار الأراضي والمساكن – ارتفاع أكبر لحجم القروض البنكية (استهلاكية، عقارية) على الأُسر – زيادة تعقيدات أزمة الإسكان محليا – زيادة تكلفة الفوائد على الحكومة والمواطن.

وأضاف أن الأهم بالنسبة للمواطن ولنا جميعاً، أن يتملك مسكنه بأسعار عادلة ومقبولة ودون أن يتحمّل ديون طائلة تعبث باستقراره المعيشي لـ20-25 سنة من مستقبل حياته! هذه التوصية تعني؛ ارتفاع حجم الديون ونسبة الاستقطاع من دخله الشهري وتضخم أكبر للأسعار!!

وتابع العمري “هل يعلم الأخوة خلف هذه التوصية في المجلس بحجم القروض البنكية (استهلاكية، عقارية) الراهنة على كاهل الأُسر؟ – بلغت حتى نهاية الربع الأول 2020م أعلى من 560.7 مليار ريال (أصل بدون فوائد)، ومع الفوائد تُقدر بنحو 853 مليار ريال (42% من الناتج غير النفطي)!

وختم عبدالحميد العمري بقوله: “هل يعلمون أن مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل المواطن السنوي لا زال عند نفس مستواه منذ عام 2016؟! لماذا لم يبحثون في أسباب استمرار غلاء أسعار المساكن؟ ولماذا لم يناقشون وزارة الإسكان عن تلك الأسباب؟ ولماذا لم تُستكمل المراحل التنفيذية لنظام رسوم الأراضي؟”.

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