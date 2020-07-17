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بالصور.. «هلال الشرقية»: 27 نقطة فرز وفحص أولي لـ«كورونا» خلال صلاة الجمعة

بالصور.. «هلال الشرقية»: 27 نقطة فرز وفحص أولي لـ«كورونا» خلال صلاة الجمعة
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تواصل – فريق التحرير

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية و بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة الموافق 26/11/1441هـ عدد من نقاط الفرز والفحص الأولي بعدد (27) جامع من جوامع المنطقة الشرقية وذلك لفرز المصلين في صلاة الجمعة لتحقيق التباعد الاجتماعي وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال فرز المصلين قبل دخول الجامع والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي.

وقال فهد بن عثمان الغامدي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أن 129) متطوعًا من متطوعي فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية قد ساهموا مع موظفي إدارة التطوع في الهيئة في إقامة هذه النقاط بالجوامع الأكبر والتي تستوعب أعداد كثيرة من المصلين، حيث تمت هذه المبادرة في الدمام والخبر والظهران وأم الساهك والأحساء وحفر الباطن.

وتأتي هذه المبادرة من دور هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها ومساهماتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم مختلف النشاطات بالنقاط الإسعافية التطوعية ونقاط الفرز والفحص الأولي لمواجهة جائحة فايروس كورونا.

 

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