الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الجمعة، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، و الرياض، والشرقية، ونجران.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.

الصورةالصورة

مواد ذات صلة

توقعات طقس الأربعاء.. شديد الحرارة على شرق المملكة وغبار على الساحل الغربي

توقعات طقس الأربعاء.. شديد الحرارة على شرق المملكة وغبار على الساحل الغربي

توقعات الأرصاد لـ«طقس الثلاثاء»: رياح نشطة على معظم مناطق المملكة

توقعات الأرصاد لـ«طقس الثلاثاء»: رياح نشطة على معظم مناطق المملكة

«الأرصاد» تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة والرياح المثيرة للغبار على 5 مناطق

«الأرصاد» تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة والرياح المثيرة للغبار على 5 مناطق

توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق

توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية وموجة غبار على 8 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>