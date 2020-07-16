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«Zoom» تطلق جهازاً لمكالمات الفيديو للعاملين من المنزل

«Zoom» تطلق جهازاً لمكالمات الفيديو للعاملين من المنزل
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة زوم النقاب عن أول جهاز يستهدف العاملين من المنازل لإجراء مكالمات ومؤتمرات الفيديو، حيث تتطلع المنصة إلى زيادة شعبيتها في الآونة الأخيرة.

Zoom for Home عبارة عن جهاز يعمل باللمس مقاس 27 بوصة، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إليه باستخدام بيانات اعتماد زوم الموجودة مسبقاً، ويمكن استخدامه لتقديم المعلومات والتعليق عليها على الشاشة، ويعمل بشكل مستقل عن جهاز الكمبيوتر.

وكانت الشركة قد أصدرت عدداً من التحديثات الأمنية المصممة لتأمين حسابات المستخدمين بشكل أفضل ومنع الغرباء من اختراق مكالمات ومؤتمرات الفيديو.

وتقول الشركة إن Zoom for Home الذي تم إنشاؤه من قبل شركة DTEN ومقرها الولايات المتحدة يتضمن 3 كاميرات واسعة الزاوية لمكالمات الفيديو عالية الدقة، ومجموعة من 8 ميكروفونات للحصول على صوت أوضح، وسيكلف 600 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زوم إيريك يوان إن ظاهرة العمل من المنزل التي انتشرت بسبب جائحة فيروس كورونا كانت عاملاً رئيسياً أدى إلى إنتاج هذا الجهاز.

وأضاف “بعد تجربة العمل عن بعد بأنفسنا في الأشهر الماضية، كان من الواضح أننا بحاجة إلى ابتكار منتج جديد مخصص للعاملين عن بعد. أنا فخور جدًا بالفريق لاستمراره في التفكير خارج الصندوق وإثبات أن زوم هي أفضل منصة اتصالات موحدة يمكنها تلبية احتياجات جميع المستخدمين”.

وذكر إيريك أن من المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع اعتباراً من الشهر المقبل في السوق الأمريكية، على أن يكون متوفراً في الأسواق الأخرى في وقت لاحق، بحسب موقع ميترو البريطاني.

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