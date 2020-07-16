الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحويل إنارة شوارع جدة إلى الليد «LED».. توفر 72% من استهلاك الكهرباء سنوياً

تحويل إنارة شوارع جدة إلى الليد «LED».. توفر 72% من استهلاك الكهرباء سنوياً
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) استكمال أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في محافظة جدة، حيث يتم استبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة.

وأوضحت الشركة أنه تم استكمال تركيب أكثر من 101 ألف مصباح في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة جدة، ومن المتوقع أن تحقق المرحلتان خفضاً بأكثر من 102مليون كيلوواط سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالى 72% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 67 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون ومائة ألف شجرة.

يذكر أن (ترشيد) كانت قد بدأت أعمالها في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1440، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة محافظة جدة، تقوم الشركة بموجبها باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

مواد ذات صلة

خلال دقيقتين فقط.. فحص فيروس كورونا في مراكز «تأكد» بجدة (فيديو)

خلال دقيقتين فقط.. فحص فيروس كورونا في مراكز «تأكد» بجدة (فيديو)

شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة

شرطة مكة: الإطاحة بعصابة سرقت 599 ألف ريال من مركبة متوقفة أمام بنك بجدة

«فاعلة خير» في جدة تتبرع بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لتزويج الشباب (صور)

«فاعلة خير» في جدة تتبرع بـ40 شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية لتزويج الشباب (صور)

الإطاحة بمواطن ارتكب 19 جريمة سرقة من محال تجارية بجدة

الإطاحة بمواطن ارتكب 19 جريمة سرقة من محال تجارية بجدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة