تحويل إنارة شوارع جدة إلى الليد «LED».. توفر 72% من استهلاك الكهرباء سنوياً

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) استكمال أعمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في محافظة جدة، حيث يتم استبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة.

وأوضحت الشركة أنه تم استكمال تركيب أكثر من 101 ألف مصباح في المرحلتين الأولى والثانية في مدينة جدة، ومن المتوقع أن تحقق المرحلتان خفضاً بأكثر من 102مليون كيلوواط سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالى 72% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 67 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون ومائة ألف شجرة.

يذكر أن (ترشيد) كانت قد بدأت أعمالها في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1440، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة محافظة جدة، تقوم الشركة بموجبها باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الأداء والموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.