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«التعليم» توضح.. هل يؤثر استقلال الجامعات على «مكافآت الطلاب»؟

«التعليم» توضح.. هل يؤثر استقلال الجامعات على «مكافآت الطلاب»؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن استقلال الجامعات الثلاث (جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، لن يؤدي إلى تعديل أو حجب مكافآت الطلبة.

وبينّت الوزارة عبر عدد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن استقلال الجامعات الثلاث لن يؤثر على مجانية التعليم في برامج البكالوريوس، كما أكدت على استمرار أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات الثلاث على أوضاعهم.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن صباح اليوم الخميس، عن صدور الأمر الكريم على مسار استقلال ثلاث جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد.

وأوضح أن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

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