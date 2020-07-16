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تنبيه من «المرور» بشأن موعد رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة»

تنبيه من «المرور» بشأن موعد رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة»
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات بشأن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة” عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة”.

 وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”  أنه تبقى 6 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة“.

 وأبان “المرور” أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة، يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.

 وكان “المرور” أعلن بداية الشهر الجاري، اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

 ودعا ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين للمركبة ساري المفعول، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من الأول من ذي الحجة 1441هـ.

 يذكر أن غرامة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة تتراوح بين 100 و150 ريالاً.

 

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