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بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
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تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 30 مواطناً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.
وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:
عادل شايع رباح التميمي، الوكيل الرقيب/ عبدالله بداح دربي الدوسري،احمد شوعي مفرح زغيبي،حافظ محمد علي حمدي،عثمان كسار سردي العنزي،عماد عبدالفتاح الطويلعي،النقيب/ سليمان عبدالرحمن سليمان الغصن، عبدالله ابراهيم عبدالله البراهيم،عبدالرحمن احمد شوكت زاهد،عبدالله عيدعواد السهلي،مشعل عبدالرحمن مبارك العتيبي،مشاري عبدالرحمن محمد المسلم،سلطان نهار حشاش الشمري،خضر علي مسفر الغامدي،ابراهيم محمد حمد جعفري،احمد مبارك سليم السليم،عبدالكريم ناصر محمد السيف،حسين يحيى سلمان هزازي،بداح مفلح بداح الجهني،عثمان علي يحيى عطية،وكيل الرقيب/ سعيد محمد علي الاكلبي،يوسف ناصر سعد الحربي،رئيس رقباء/ جمعان موسى الزهراني،محمد احمد صالح الغامدي،عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الراشد،عبدالله موسى عبدالرحمن الموسى،بخيت سعيد سعد الرفاعي،سلامه جديد سلمي الجهني،محمد صالح محمد الجهني،ثامر عبدالله عبدالكريم السعدون.

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