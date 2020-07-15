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المرور يوضح شروط تجديد استمارة المركبة عبر «أبشر» والرسوم المطلوبة

المرور يوضح شروط تجديد استمارة المركبة عبر «أبشر» والرسوم المطلوبة
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور، أنه لابد من تجديد استمارة المركبة قبل انتهائها بأقل من 180 يوماً.

وأوضحت إدارة المرور في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن تكلفة تجديد الاستمارة، أن رسوم التجديد تبلغ 300 ريال لمدة 3 سنوات.

على جانب آخر، أشارت إدارة المرور إلى أن سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني والتأمين، يتم عن طريق الحساب الخاص للمستفيد في منصة أبشر.

شروط تجديد استمارة السيارة

وأوضحت إدارة المرور في وقت سابق شروط تجديد استمارة السيارة وهي:

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

– سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

– التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

ولتجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر:

– الدخول على موقع أبشر «هنا»

– اختيار «أبشر أفراد».

-اختيار خدمات «المركبات» ثم الضغط على «خدمات»

– الضغط على «تجديد رخصة السير».

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «تجديد الاستمارة».

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