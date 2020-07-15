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جامعات المملكة تفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد.. مواعيد ورابط التقديم

جامعات المملكة تفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد.. مواعيد ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعات المملكة عن مواعيد تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد 1442 هـ، حيث بدأ التسجيل في عدد من الجامعات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبدأت عملية القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود‎ الإسلامية عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض، أمس الثلاثاء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة القبول في وقت سابق.

وأوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود أنه يمكن التقديم عبر بوابة القبول من خلال الرابط التالي (اضغـط هنـا).

كما فتحت جامعة أم القرى باب القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الدراسي الجامعي 1441/1442هـ عبر بوابتها الموحدة للقبول (اضغط هنا)

كما أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب (هنا) والطالبات (هنا).

وفتحت جامعة حائل باب التسجيل للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ قبول الطلاب في التسجيل من حاملي درجة البكالوريوس وبرامج درجة دبلوم كلية المجتمع، وبرامج الدبلوم الأكاديمي المدفوع، وذلك بهدف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للعام الجامعي 1442 هجرية، حيث يتم التقديم من خلال رابط جامعة حائل الإلكتروني (أضغط هنا)

كما أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1442 هـ، مشيرة إلى أن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالجامعة، ويتم التقديم دون الحاجة إلى المراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات للجامعة، حيث إن إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس ويستمر القبول حتى الساعة الـ 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل، وللتسجيل بالجامعة (أضغط هنا).

كما أعلنت جامعة تبوك مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 1442هـ، في أكثر من 25 تخصصاً لدرجة البكالوريوس و8 تخصصات لدرجة الدبلوم المشارك.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر أن بوابة القبول الإلكترونية فتحت باب القبول أول أمس الاثنين الموافق 13 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2/12/1441 ولمدة 11 يوماً، مشيراً إلى أن الجامعة اعتمدت معايير جديدة في القبول تمثلت في 40% درجة الثانوية العامة و 40% درجة اختبار القدرات العامة و 20% درجة اختبار التحصيل الدراسي للتقديم عبر الرابط التالي (أضغط هنا).

كما بدأت جامعة نجران فياستقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وأشارت إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي (هنا)

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