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الغذاء والدواء تغرّم منشأتين مليون ريال بعد مخالفتهما قرار حظر استيراد الأسماك

الغذاء والدواء تغرّم منشأتين مليون ريال بعد مخالفتهما قرار حظر استيراد الأسماك
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تواصل – فريق التحرير:

غرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتين غذائيتين بمبلغ مليون ريال بواقع 500 ألف ريال على كل مُنشأة، وذلك لتحايلهما على قرار الهيئة بحظر استيراد أنواع محددة من الأسماك من دول محددة.

وأوضحت الهيئة بأنَّها ضبطت بمنفذ جسر الملك فهد محاولة تلاعب مُنشأة غذائية ببيانات بطاقات المنتجات السمكية ومخالفة المواصفات القياسية الخليجية GSO 9/2013، والتي تنص على عدم السماح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج والانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين.

فيما تابعتْ الهيئة بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض بلاغًا عن منشأة قامت باستغلال التسهيلات الجمركية وأدخلت أسماكًا محضورة الاستيراد عبر شاحنة “ترانزيت” بعدما أزالت الأختام الجمركية، وتولتْ عمالة غير نظامية إعادة تعبئة الأسماك في عبوات أخرى داخل أحد المستودعات المخالفة، إذ تمكنت الفرق الرقابية من رصدها ومتابعتها وضبطها، وتطبيق الغرامة بحقها بعد إتلاف المنتجات السمكية المخالفة.

وتؤكد الهيئة أنها تعمل لضمان سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية وتقوم بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرصد والمتابعة ومباشرة البلاغات للمُنشآت المخالفة ، داعية كافة المُنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والمواصفات الخاصة بالمنتجات الغذائية وغيرها، كما أنها تدعو الجميع إلى إبلاغها عن المخالفات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19999.

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