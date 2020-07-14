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توزيع 10 آلاف حقيبة صحية ضمن مبادرة «نعود بحذر» في «مكة المكرمة»

توزيع 10 آلاف حقيبة صحية ضمن مبادرة «نعود بحذر» في «مكة المكرمة»
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية “نعود بحذر” والتي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش وجمعية التنمية الأسرية بمكة.

وتهدف المبادرة التي تقام على مدى أسبوع إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية تحتوي على كمامات ومعمقات للأيدي وسجادة صلاة وبروشور توعوي، وذلك في عدة مواقع من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة.

وتزامناً مع المبادرة أنتجت الجهات المنظمة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية، إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش الدكتور عصام بن هاشم الجفري ما تقدمه حكومة المملكة من جهود متواصلة لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن طريق العودة للحياة الطبيعية تبدأ بحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها سابقا الجهات المختصة.

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