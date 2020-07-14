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هل المعقمات تسبب تلف الجلد؟.. «متحدث الصحة» يجيب

هل المعقمات تسبب تلف الجلد؟.. «متحدث الصحة» يجيب
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن ما يتداول عن تسبب المعقمات في تلف الجلد أو أضرار أخرى غير صحيح.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أنغسل اليدين مهم جدا لحماية الإنسان من العدوى وهو من ضمن الإجراءات الصحية اللازمة للحماية من فيروس كورونا.

وأكد أنه من تم تعافيه من فيروس كورونا بقرار طبي فهو سليم ويمارس حياته الطبيعية مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

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