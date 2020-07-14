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اجتماع قيادات «الأمن العام» ومسؤولي «الحج»: توصيات لحماية ضيوف الرحمن من «كورونا»

اجتماع قيادات «الأمن العام» ومسؤولي «الحج»: توصيات لحماية ضيوف الرحمن من «كورونا»
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تواصل – واس:

رأس معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس اللقاء السنوي لقيادات الأمن العام ومسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وتم جرى خلال اللقاء استعراض الخطط المشتركة لموسم حج هذا العام 1441 هـ ، ومتطلبات التطوير ورفع درجة الجاهزية، وتعزيز التنسيق المباشر في منظومة أعمال الحج والعمرة، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وناقش اللقاء السنوي إستراتيجيات التكامل في أداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هذا العام بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وتدارس المجتمعون مختلف الاستعدادات والخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن واتخذت التوصيات اللازمة حيالها بما يسهم في تحقيق السلامة العامة من انتشار فيروس كورونا الذي يشكل أحد المهددات والتحديات لتنظيم أي تجمع بشري، مع الحرص على إنجاز الخطط التنفيذية الاستثنائية التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي تراعي متطلبات الفترة الحالية بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها على الحجاج في هذا العام لضمان تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وفي ختام اللقاء أقرت مجموعة من التوصيات والاتفاق على تشكيل عدد من فرق العمل لوضع تفاصيل للحلول المقترحة ليتم العمل بها في هذا الموسم .

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