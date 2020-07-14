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الصحة: 132 مصاباً بـ«كورونا» استفادوا من العلاج بـ«بلازما الدم».. وهذه أعداد المتبرعين

الصحة: 132 مصاباً بـ«كورونا» استفادوا من العلاج بـ«بلازما الدم».. وهذه أعداد المتبرعين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن 132 مصابًا بفيروس كورونا المستجد قد استفادوا من العلاج عن طريق استخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا.

وأضافت “الصحة” أن هذا الإجراء يأتي ضمن دراسة بحثية يشارك بها نخبة من الباحثين والمركز البحثية في المملكة.

و أكدت “الصحة” أن ٦٣٤ متبرعًا سجلوا حتى الآن، فيما لايزال البحث يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الانترنت، والتواصل على تويتر أو عن طريق الايميل أو الهاتف الخاص بالدراسة.

وقد تواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز ١٨٠٠٠ ألف زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت “الصحة” إلى أنه لازالت نتائج هذه الأبحاث أولية ولم تظهر في الدراسة أي مؤشرات لخطورة هذا العلاج وأنه إجراء آمن – وبإذن الله- يكون مفيد للمرضى، خاصة إذا تم أخذه في المراحل الأولى، إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد جميع النتائج وسيتم تقييمها ونشرها في الفترة القريبة القادمة.

واشترك في هذه الدراسة حتى الآن ٢٠ مستشفى من مختلف القطاعات الصحية على مستوى المملكة، ولا يزال هناك رغبة شديدة لدى الكثير من المستشفيات للمشاركة والتفاعل مع هذه الدراسة.

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