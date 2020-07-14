توضيح مهم من «الجوازات» بشأن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه ُيمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر.

جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” جاء فيه: هل يمكن تجديد إقامة لعامل باقية لانتهاء فترة الإقامة 7 أشهر؟.

وردت “الجوازات”: “بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر ، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول”.

طريقة تجديد هوية مقيم

وكانت “الجوازات” قد أوضحت طريقة تجديد هوية مقيم، من خلال الخطوات التالية:

-التوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي

-اختيار أيقونة الجوزات والضغط على إصدار إقامة

-كتابة جميع البيانات بشكل صحيح

-الضغط على أيقونة موافق للشروط والأحكام ثم الضغط على أيقونة إصدار إقامة.