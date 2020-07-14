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مسؤول: الإعلان عن دراسة لتنفيذ مشروع النقل العام في تبوك قريباً

مسؤول: الإعلان عن دراسة لتنفيذ مشروع النقل العام في تبوك قريباً
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي عن دراسة لتنفيذ مشروع النقل العام في منطقة تبوك، سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار الحويطي إلى حزمة من المبادرات التي قدمتها وزارة النقل، لافتاً إلى مشروع تجهيزات السياج السلكي العالي الشد على الطرق المفردة والمزدوجة لمناطق عبور الجمال الخطرة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأضاف أن الوزارة قدمت مبادرات عدة من شأنها رفع مستوى السلامة، إذ تم البدء في بعض منها كمشروع تجهيزات السلامة، تركيب اللوحات الإرشادية والدهانات والحواجز، ومشروع تقنية الاهتزازات التحذيرية الجانبية، والذي يساعد في تنبيه السائق عند خروجه من المسار.

وحول كيفية مواجهة الوزارة لمشكلة الإبل السائبة التي تسببت بالكثير من الحوادث، أكد أن الوزارة أطلقت الوزارة مشروع تجهيزات السياج السلكي العالي الشد على الطرق المفردة والمزدوجة لمناطق عبور الجمال الخطرة، وجار العمل حالياً جنوب محافظة أملج في الوقت الحالي، وتستكمل بقية المراحل خلال الفترة القادمة وفقاً للخطة المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ازدواج جزء من طريق تبوك شرما على مراحل عدة بطول 64 كيلو و300 متر وجار العمل حالياً على أطوال تبلغ نحو 13 كيلو و700 متر.

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