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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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توقعات الأرصاد لـ«طقس الثلاثاء»: رياح نشطة على معظم مناطق المملكة

توقعات الأرصاد لـ«طقس الثلاثاء»: رياح نشطة على معظم مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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