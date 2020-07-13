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خطة لتحويل كليات المجتمع إلى «تطبيقية» لمواكبة سوق العمل

خطة لتحويل كليات المجتمع إلى «تطبيقية» لمواكبة سوق العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تقرير رسمي لوزارة التعليم، أن “كليات المجتمع” المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات لا تعكس الاحتياجات الفعلية، ومخرجاتها منخفضة المستوى، ولايزال الواقع يظهر أن معدلات البطالة بين خريجي كليات المجتمع في ارتفاع دائم.

وأعلنت وزارة التعليم عن خطة لتحويل كليات المجتمع إلى “تطبيقية”، لتتواءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وفقا لـ”المدينة”.

هذا وتسعى الوزارة إلى التوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية الحالية للتعليم والتدريب الفني والمهنــي بغــرض تطويـر نمـوذج يمكّن الحكومـة ممثلة بالتجمعات الصناعية أو شركة العامليـن الصناعييـن من أن تكون بمثابـة “شريك إستراتيجي” يمثل ويوزع الطلب على التجمعات الصناعية من خلال تصميم نموذج تدريب مهني على مستوى التجمعات الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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