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موجة سخرية من جهاز للحرس الثوري الإيراني مخصص لفحص كورونا

موجة سخرية من جهاز للحرس الثوري الإيراني مخصص لفحص كورونا
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تواصل – وكالات:

رفضت وزارة الصحة الإيرانية الاعتراف بجهاز أعلن عنه الحرس الثوري مدعيا أنه يكشف عن فيروس كورونا.

كما وصفت جمعية الفيزياء الإيرانية، ادعاء الحرس الثوري بأنه «لا يصدق ويمكن وضعه في خانة الخيال العلمي».

وتسبب جهاز «مستعان 110» للكشف عن فايروس كورونا خلال ثوان كما زعم الحرس الثوري، في موجة سخرية من قبل نشطاء إيرانيون خاصة بعد فشل نظام الملالي الذريع في مواجهة الوباء الذي أحال إيران لأن تصبح البؤرة الأولى له في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، أعلن أن الجهاز المسمى «مستعان 110»، الذي زعم مسؤولوه في أبريل الماضي عن «اختراعه» للكشف عن فايروس كورونا، لا يزال يخضع «لاختبارات التحقق»، ما فجر موجة أخرى من السخرية لدى مستخدمي مواقع التواصل في إيران.

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