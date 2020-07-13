«الشورى» يوافق على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية

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وافق “مجلس الشورى” في جلسته العادية الـ50 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت “عن بعد”، اليوم الاثنين، على تعديل، نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/ 5 / 1433هـ.

كما وافق المجلس على ما رأته الحكومة بشأن إلغاء ما جاء في البند (ثانيًا) من قرار مجلس الشورى رقم (146/33) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

ووافق المجلس كذلك على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.