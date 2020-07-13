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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الأرصاد تتوقع طقس الاثنين: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

الأرصاد تتوقع طقس الاثنين: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق
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تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يستمرتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة القصيم وحائل كذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان ) وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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