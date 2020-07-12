برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن توفر وظائف إدارية عبر «تمهير»

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أعلن برنامج (يسّر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبرنامج في الرياض، بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي

– أخصائي استمرارية الأعمال (العدد 4 وظائف).

الوصف التدريبي

– تنفيذ أنشطة السكرتارية و دعم المدير أو الإدارة من خلال كتابة الوثائق وإدارة المكالمات الهاتفية والزوار، والمساعدة في تنسيق المشاريع الأساسية وإدارة جدول الأعمال.

الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال).

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد وطريقة التقديم

التقديم مُتاح الآن ابتداء من اليوم الأحد بتاريخ 2020/07/12م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/11م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي (اضغط هنــا).