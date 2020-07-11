تحذير مهم.. موقع يحتال على المواطنين والمقيمين بدعوى تعليم قيادة السيارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، سالم الحربي، من عمليات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تعليم النساء قيادة السيارات.

وقال “الحربي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إنه يوجد موقع منتشر في المملكة ينتحل صفة تعليم القيادة أو صفة المرور، يستهدف الفئة النسائية، لاستخراج الرخص.

وأضاف أنهم في البداية يأخذون المبلغ من الشخص الضحية، وتحويلها إلى خارج المملكة من خلال وسطاء، بمعنى يكون الوسيط في المملكة والمحتال خارج البلاد.

ووجه الخبير التقني سالم الحربي رسالة للجميع بقوله “لا تستجيبوا له ولا تفتحوا الموقع، ولا تتواصلوا معهم”.