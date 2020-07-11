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مدير «صحة حائل» يكشف سبب تضاعف إصابات «كورونا» في المنطقة

مدير «صحة حائل» يكشف سبب تضاعف إصابات «كورونا» في المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، أن تضاعف حالات الإصابة بفايروس “كورونا” في المنطقة يعود إلى المناسبات الاجتماعية التي تتم دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح “الشمري” في تصريحات صحفية، أن “89 بالمائة من مصابي (كورونا) في عزل منزلي، و2 بالمائة بالعناية المركزة، والبقية في التنويم بالمستشفى”.

وأضاف مدير صحة حائل: أن “نسبة التعافي في المنطقة بلغت 60 بالمائة من إجمالي الحالات المسجلة”، موضحًا أنه يتم يوميًا إجراء أكثر من 450 فحصًا بالمنطقة.

إحصائية بإصابات كورونا

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة؛ فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة ارتفع إلى 240480 حالة, وبلغت الوفيات 2181 حالة، والتعافي 165396 حالة.

وسجلت مدينة الرياض، اليوم السبت، أعلى مدينة في عدد الإصابات بكورونا بعد تسجليها اليوم 285 إصابة جديدة، تلتها مدينة الهفوف بـ226 حالة جديدة، بينما جاءت جدة في المركز الثالث بـ221 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، ذكر أنه تم رصد “ارتفاع كبير في إصابات كورونا في حائل وبعض المناطق خلال الفترة الأخيرة بسبب المخالطة الاجتماعية وعدم تطبيق الإجراءات”.

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